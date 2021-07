Lierna, consegnate le copie della Costituzione Italiana ai diciottenni

I diciottenni di Lierna ricevono una copia della Costituzione Italiana

Una data non casuale per ricordare l’eccidio di Fossoli, il lavoro dei padri costituenti e l’Europa

LIERNA – Sono state consegnate stamane dal Sindaco Silvano Stefanoni e dalla Vice Sindaco Simonetta Costantini le copie della Costituzione Italiana per neo maggiorenni di Lierna.

“La data di oggi non è casuale – spiegano – domani ricorre la festività di San Benedetto, patrono d’Europa. E noi in quanto italiani siamo figli di quest’Europa, con la quale condividiamo tradizioni ed obiettivi.”

Un’Europa che ha scelto di unirsi anche per evitare che si ripetessero gli orrori della guerra. Un’altra ricorrenza, che cade il 12 luglio, riguarda infatti l’eccidio di Fossoli, avvenuto nel 1944 durante il quale furono trucidati diversi partigiani tra i quali quattro lecchesi.

In nome della libertà, conquistata anche grazie al sacrificio di molti giovani dell’epoca, la commissione costituente scrisse la Carta Costituzionale, allo scopo di gettare le basi per la costruzione di una società più umana e solidale.

“A voi ragazzi viene consegnato questo documento, ancora vivo ed attuale, per essere conosciuto e rispettato”.

Avvicinare i giovani alla conoscenza della Costituzione ha, quest’anno un valore speciale. Per la prima volta i diciottenni potranno, dalle prossime elezioni politiche, votare per il Senato:

“Questo vostro voto, finora concesso solo ai venticinquenni per questo ramo parlamentare, ricordatevi sempre, che è allo stesso tempo un onore ed una grande responsabilità”.