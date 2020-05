Lierna. Da lunedì la distribuzione dei tagliandi per sosta e Ztl

Per il ritiro bisogna prendere l’appuntamento

Parcheggi a pagamento e Ztl in funzione dal 1° giugno

LIERNA – Da lunedì 11 maggio , previo appuntamento con la Polizia

Locale al numero di cellulare 3394523250, a Lierna saranno in distribuzione i tagliandi per la sosta nei parcheggi e per le zone a traffico limitato. I parcheggi a pagamento, a disco orario e della ZTL saranno in funzione dal 1° giugno 2020, salvo eventuali ulteriori disposizioni restrittive legislative a causa di una nuova diffusione di covid-19. “Comportiamoci con diligente prudenza oggi, per far in modo che la ripresa sociale ed economica da speranza diventi a giugno una bella realtà” ha detto il sindaco Silvano Stefanoni.