Lierna. Nuovi bidoni per la raccolta differenziata e nuovi orari per il centro di raccolta

Nuovi orari anche per il Centro di Raccolta Rifiuti

“Una Lierna più pulita comincia da ognuno di noi”

LIERNA – L’amministrazione comunale di Lierna, sensibile alle problematiche legate ai cambiamenti climatici, ha cominciato per quanto in suo potere a mettere in campo piccole azioni allo scopo di coinvolgere maggiormente i cittadini al rispetto della natura.

“Abbiamo cominciato con il posizionamento dei primi cassonetti, utilizzati in passato come bidoni per l’olio esausto, per la raccolta differenziata e in futuro ne aggiungeremo altri, dove abbiamo accertato in questi mesi una maggiore necessità” ha detto il sindaco di Lierna Silvano Stefanoni.

“Abbiamo avviato la nuova gestione del Centro Raccolta Rifiuti con Silea, per favorire il raggiungimento di standard ottimali di riciclo. I nuovi orari del centro raccolta sono dal 1° agosto al 31 agosto lunedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle 12, sabato 8 alle 13. E dal 1° settembre al 31 dicembre, mercoledì 8.30 alle 12, sabato dalle 8 alle 12 – continua il sindaco -. Consapevoli che i rifiuti abbandonati in strada sono sempre in aumento, nei prossimi mesi adotteremo altre accortezze, per agevolare la raccolta di tutti, cittadini, villeggianti e turisti. Una Lierna più pulita, sana e bella comincia anche da ognuno di noi… pensaci prima di abbandonare sacchetti di rifiuti e gettare mozziconi di sigaretta, bottigliette di plastica o vetro e cartacce per strada. Rispettare il decoro del luogo in cui stiamo è educazione e civiltà!”