Lierna. Troppo vento, annullata la Regata in ricordo di Christian Patriarca

L’appuntamento era in programma per questa mattina, domenica

Il dispiacere della Pro Lierna: “Speriamo di poterla recuperare”

LIERNA – Il forte vento ferma la Regata in ricordo di Christian Patriarca, prima gara del Trofeo Bcc Lezzeno in programma per questa mattina, domenica 23 giugno.

La decisione è arrivata questa mattina quando in considerazione delle condizioni meteo il commissario della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso ha ritenuto impraticabile il campo gara, annullando di conseguenza la regata.

“Speriamo di poter recuperare l’evento in accordo con gli organizzatori sportivi” fanno sapere dalla Pro Lierna.