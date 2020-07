Lierna, una pensilina per moto e bici a fianco della stazione

Servirà per proteggere i mezzi da eventuali intemperie

L’assessore Gentilini: “Vicino a cittadini e pendolari”

LIERNA- L’Amministrazione di Lierna ha realizzato una pensilina a fianco della stazione ferroviaria pensata in particolare modo per i pendolari che quotidianamente prendono il treno “per studio, lavoro o svago”.

La pensilina, come spiegato, servirà per riporre moto e biciclette.

L’Assessore Jacopo Gentilini ha commentato con soddisfazione: “Come avevo promesso in campagna elettorale in accordo con tutta la squadra amministrativa abbiamo realizzato questa pensilina, richiesta da molto tempo, dando così la possibilità a tanti giovani e non solo giovani, di poter lasciare al coperto i loro mezzi di trasporto.

Siamo orgogliosi di costruire quotidianamente insieme ai nostri concittadini con un dialogo aperto e proficuo il presente di Lierna”.