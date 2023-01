Lotteria di Natale a Mandello, i quattro premi ‘top’ ancora senza volto

AAA cercasi proprietari dei biglietti n. 1679, n. 5175, n. 20 e n. 11184

Dopo oltre una settimana, nessuno ha ancora reclamato alla Struttura 1 di via Manzoni le vincite più ‘sostanziose’ della lotteria

MANDELLO – È passata più di una settimana dall’estrazione della Lotteria di Natale, iniziativa organizzata come ogni anno dal Comune di Mandello in collaborazione con i commercianti durante le festività, ma ancora non si conosce l’identità di coloro che si sono aggiudicati i primi quattro premi in palio. Continuano a susseguirsi gli appelli, anche sui social, per trovare i fortunati proprietari dei quattro biglietti principali, rispettivamente il n. 1679 (valore 1.500 euro), il n. 5175 (valore 750 euro), il n. 20 (valore 500 euro) e il n. 11184 (valore 250 euro).

Come da regolamento, la possibilità di ritirare i buoni spendibili presso le attività commerciali mandellesi sarà possibile entro e non oltre il 28 febbraio, presso la Struttura 1 di Via Manzoni. Un buon gruppo di partecipanti è già passato a ritirare la vincita, ma ancora nessuno si è presentato per reclamare i montepremi più ‘sostanziosi’. L’invito dell’Amministrazione, dunque, è di controllare a fondo i portafogli.