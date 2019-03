“Nonna social” protagonista con le sue ricette alla “Prova del Cuoco”

Una grande passione per la cucina, Luciana Belloni di Mandello alla corte di Elisa Isoardi

MANDELLO – Ha 62 anni, è di Mandello e si chiama Luciana Belloni ma per tutti è “nonna social”.

Grazie alla sua grande simpatia ha subito conquistato il pubblico del piccolo schermo con la sua performance dietro ai fornelli nel noto programma di Rai 1 di mezzogiorno “La prova del cuoco”.

Con la conduttrice Elisa Isoardi ha scherzato sul soprannome di “nonna social” per via di un tatuaggio, del piercing e della sua acconciatura con la cresta.

Commerciante a Mandello, ha un grande amore per la cucina: “E’ la mia passione e il mio relax”.

Luciana Belloni, nella squadra del “Peperone verde” affiancata dal cuoco Paolo Zoppolati, è stata protagonista della sfida che l’ha vista misurarsi con la dottoressa in economia commercio Maria Teresa Marino di Vibo Valentia.

A giudicare i menù lo chef stellato Marco Sacco e il critico Luigi Cremona.

“Perché ti chiamano nonna social?” ha chiesto la Isoardi. “Perché sono sui social, ho l’orecchino al naso, un piercing alle orecchie, un tatuaggio e ho due bellissime nipotine. Mio marito fa il pescatore, la cucina è la mia passione e ce la metto tutta”.

Luciana Belloni ha proposto un menù decisamente creativo: tagliatelle al cacao con castagne e caramello salato e “uovo” di vitello con rucola e arancio.

Menù che è stato decisamente apprezzato visto che alla fine ha ricevuto il favore della giuria. L’avventura della “nonna social” di Mandello è cominciata decisamente bene, Luciana Belloni ha mostrato tutta la sua creatività anche dietro ai fornelli.

Nel corso della settimana la cuoca mandellese avrà sicuramente modo di mostrare tutta la sua simpatia e, soprattutto, le sue doti in cucina.

Luciana Belloni è molto conosciuta in paese e, siamo sicuri, che in tanti saranno incollati davanti al teleschermo per scoprire le ricette di “nonna social”.