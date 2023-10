Mandello. Buon flusso di turisti, l’InfoPoint proroga la chiusura

Fino al 29 ottobre il punto informazioni resterà aperto

Tanta presenza di stranieri, ma anche di italiani nel fine settimana

MANDELLO – Sta andando a gonfie vele il turismo a Mandello, così tanto che è stata presa la decisione di tenere aperto l’InfoPoint a lago fino al 29 ottobre, contrariamente a quanto programmato. La casetta di legno infatti avrebbe dovuto chiudere questa domenica 15 ottobre ma, visto l’elevato numero di accessi delle ultime settimane, si è deciso di agire diversamente, continuando a garantire un punto di appoggio ai turisti.

“C’è un buon flusso di persone in giro – spiega Leonardo Ciappesoni, da quest’anno responsabile dell’InfoPoint riconosciuto da Regione Lombardia e gestito dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune – in prevalenza si tratta di stranieri, ma durante il fine settimana non mancano anche tanti italiani. Diverse strutture ricettive hanno poi comunicato di essere piene fino alla fine del mese”.

Parlando di numeri, anche se è ancora presto adesso fare un bilancio complessivo della stagione, non essendo ancora ufficialmente terminata, ad agosto si sono registrati su per giù 1300 accessi al punto informazioni, mentre a settembre intorno agli 800. “Buoni dati – prosegue Ciappesoni – ma non troppo diversi da quelli raggiunti lo scorso anno. Giusto un po’ di presenze in più”.

Gli orari di apertura dell’InfoPoint, fino alla chiusura, saranno i seguenti: venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 18 continuato. Dal prossimo anno il servizio non sarà più collocato lungo il viale d’accesso ai giardini pubblici a lago, ma spostato di poco, trovando spazio in una nuova struttura inserita nel progetto di rigenerazione urbana dei giardini che a breve prenderà piede.