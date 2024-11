Mandello. Celebrazioni per la Giornata dell’Unita Nazionale e delle Forze Armate

Una riflessione storica e culturale

MANDELLO DEL LARIO – La Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate è una celebrazione nazionale italiana, istituita nel 1919 per commemorare la vittoria dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale. Dal 1977, la ricorrenza si celebra la domenica successiva all’11 novembre.

Gli eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale per celebrare questa ricorrenza includono, il 10 novembre, la cerimonia di deposizione delle corone presso i monumenti ai caduti della Prima Guerra Mondiale nelle diverse frazioni, con inizio alle ore 8.

Alle ore 9:30 seguirà la formazione e la partenza del corteo da Piazza Leonardo da Vinci (Municipio), che percorrerà Via Manzoni, Via Bertola e Via XXIV Maggio fino alla Chiesa Arcipretale di San Lorenzo. Alle ore 10 avrà luogo la solenne S. Messa a suffragio dei Caduti nella stessa chiesa. Invece, alle ore 10:45, il corteo riprenderà verso il monumento ai Caduti in Piazza Garibaldi, dove avverrà la deposizione della corona di alloro e il discorso commemorativo del Sindaco. La manifestazione sarà accompagnata dal Corpo Musicale Mandellese.

Inoltre, dall’Amministrazione Comunale spiegano: “Per la scuola secondaria, l’Assessorato alla Cultura e Istruzione propone la visione del film ‘La scelta di Maria’, diretto da Francesco Micicchè. Si tratta di un docu-film che racconta la vicenda politica, sociale e, soprattutto, umana legata alla nascita del Milite Ignoto”.

Infine, giovedì 21 novembre alle ore 21, all’interno del Cineforum (ingresso 6,50 euro), sarà proiettato l’ultimo film di Gianni Amelio, “Campo di battaglia”, in concorso alla 81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.