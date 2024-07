Mandello del Lario, aperte le iscrizioni al corso di inglese per adulti

Il corso si svolgerà presso l’ICS “A. Volta” di Mandello del Lario

Al termine del corso ci sarà la possibilità di sostenere l’esame di certificazione del Trinity College of London

MANDELLO DEL LARIO – L’Assessorato alla Cultura, Istruzione e Pari opportunità del Comune di Mandello, in collaborazione con il CPIA “F. De Andrè” di Lecco, organizza un corso di lingua inglese per adulti che si svolgerà presso l’ICS “A. Volta” di Mandello del Lario.

Al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza e, per chi vorrò, ci sarà la possibilità di sostenere (con una spesa aggiuntiva), l’esame di certificazione del Trinity College of London.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello Adulti Comunale telefonando al numero 0341 700945 oppure presentarsi in via A. Manzoni 44/3 dalle ore 10 alle ore 13.

Le iscrizioni sono già aperte sul sito del CPIA