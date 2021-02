Il sindaco Riccardo Fasoli preoccupato per l’aumento dei positivi

Si pensa a ordinanze di divieto di stanziamento su via Manzoni e altre aree troppo affollate soprattutto nell’orario 17.30 – 18.30

MANDELLO – “Negli ultimi giorni si è ancor più innalzata la curva dei contagi in Mandello. Dai 44 casi di minimo raggiunti nelle scorse settimane sono 66 gli attualmente positivi a Mandello, con un aumento considerevole delle positività nei primi giorni di questo mese”.

Il sindaco Riccardo Fasoli ha fatto il punto della situazione in paese mostrando preoccupazione per l’aumento dei casi e ricordando le regole base da rispettare: “Purtroppo come già evidenziato il virus corre velocemente tra le mura domestiche, soprattutto quando la sua comparsa avviene con sintomi lievi o che difficilmente si associano alla malattia perché ritenuti lievi. Chiedo a tutti di fare un grande sforzo: non chiedo assolutamente di chiudersi in casa, ma di rispettare le regole ormai conosciute da tutti. Mantenere sempre la mascherina e il distanziamento sociale in ogni situazione evita contagi e il ritorno in zona arancione o rossa: il tessuto commerciale non se lo può permettere”.

“Quindi fruiamo dei servizi aperti, tra cui anche bar e ristoranti fino alle ore 18, ma con raziocinio e distanziamento – conclude il sindaco -. Nei prossimi giorni valuteremo la possibilità di emettere ordinanze di divieto di stanziamento su via Manzoni e altre aree troppo affollate, soprattutto nell’orario 17.30 – 18.30″.