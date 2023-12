Mandello. Project Rock School passa di mano: a gestirla Dinamo Culturale

Profilo operativo sotto il controllo di Samuele Radaelli, mandellese e storico collaboratore

“Svolta gestionale per rendere gli insegnanti più partecipi e avere maggiore controllo sotto il profilo economico e organizzativo”

MANDELLO – Sarà in mano, da qui a venire, a Dinamo Culturale, associazione olginatese, la gestione della Project Rock School, scuola di musica comunale di Mandello fino a questo momento amministrata da Chitarfisa.

“Non smetteremo mai di essere grati a Chitarfisa e soprattutto a Stefano Marzocchi per il grande lavoro svolto in questi lunghi anni, partendo dall’idea stessa della scuola, passando per il progetto Abbey Road fino all’ultimo lavoro svolto in collaborazione con Project Lead – il ringraziamento di Riccardo Fasoli, sindaco di Mandello -. Dopo l’anno pandemico, far ripartire la scuola non è stato e non è tuttora opera facile ed anche per questo abbiamo voluto dare una svolta gestionale cercando di rendere più partecipi gli insegnanti alle scelte e riprendendo maggiore controllo della stessa in quanto ‘comunale’, sia sotto il profilo economico che organizzativo”.

A presiedere l’associazione Dinamo, nuovo gestore, Andrea Panizza che il primo cittadino ringrazia per la preziosa collaborazione. Dal punto di vista operativo invece sarà Samuele Radaelli affiancato dagli altri insegnanti, a gestire la scuola.

Salvo qualche abbandono, le “guide” di riferimento per i ragazzi restano le stesse: per la chitarra Giuseppe Pascali, Andrea Muzio e Aron Corti (che si occupa anche del corso per home recording e fonico); per il canto Sara Balatti e Laura Brambilla; per la batteria Gabriele Colombo e Samuele Radaelli; basso e contrabbasso Andrea Castelli; Laura Perrelli al servizio segreteria. New entry per tastiera e pianoforte Gianfranco D’Elia, diplomato in pianoforte e già collaboratore di diverse scuole civiche in tutta Italia.

“L’intento per il futuro – conclude Fasoli – è quello di creare una struttura associativa autonoma che si occupi esclusivamente della nostra scuola: strumento utile per non perdere di vista il lavoro svolto, le risorse impiegate, gli strumenti acquistati e monitorare il percorso di crescita musicale e personale degli allievi”.

Sul sito mandello.projectrockschool.it disponibili tutte le informazioni riferite ai corsi ed ai nostri insegnanti.