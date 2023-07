Mandello. Protezione Civile, salgono a quattro i mezzi a disposizione

Benedetti fuori dalla Chiesa di San Lorenzo un furgone e una macchina

“Con il furgone Ducato ora potremmo spostare le nostre attrezzature anche in caso di maltempo”

MANDELLO – Sul sagrato della Chiesa di San Lorenzo si è compiuta lo scorso sabato la benedizione dei mezzi Ducato e Panda, in dotazione alla Protezione Civile di Mandello. A compiere il rito liturgico Don Giuliano Zanotta, dopo la Santa Messa delle ore 18.00.

Se la Panda era già in uso da un anno, il furgone Ducato è stato il vero ‘new entry’: “Ci occorreva un mezzo in cui collocare le attrezzature in caso di maltempo e operare in tranquillità – spiega il coordinatore della Protezione civile mandellese Valter Mariani -. Prima usavamo un carrellino, ma non ci stavano tutte. L’abbiamo ottenuto, insieme alla Panda, grazie a un bando di Regione Lombardia. La macchina era già in funzione, presa un anno fa, ma non era ancora stata inaugurata”.

Furgone e macchina hanno così ‘rimpolpato’ i veicoli su cui potrà contare il gruppo, ora diventati quattro, per lo svolgimento delle sue attività: oltre a Ducato e alla Panda, la Protezione civile aveva già un pullmino a nove posti e un porter due posti.

A presenziare al momento solenne anche cittadini e istituzioni, e altre associazioni come i ‘vicini di casa’ della Protezione civile di Abbadia, gli Alpini di Mandello e il Soccorso degli Alpini.

Foto di Alberto Bottani