Mandello. Raccolta rifiuti: continuano i controlli, elevate sanzioni

Ancora sacchi d’immondizia non conformi, scattano le multe

Il sindaco di Mandello si appella ai cittadini

MANDELLO – “Rispettare l’ambiente non è cosa comoda, costa fatica ed impegno:Il mondo non lo salviamo più se non riusciamo nemmeno a rispettare le regole sui rifiuti!”

Attraverso la sua pagina Facebook, il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli sottolinea l’importanza di una corretta gestione dei rifiuti domestici: non sono pochi, ancora, i sacchi non conformi rimasti sulle strade dopo il giro di raccolta. I controlli ai sacchi in questione hanno permesso di identificare e multare alcuni dei ‘proprietari’ dei rifiuti non differenziati

“Tanti i sacchi corretti (bravi cittadini), alcuni portati a casa e corretti (cittadini sbadati ma bravi e con senso civico), alcuni rimasti in strada (cittadini menefreghisti) – spiega il sindaco – Sono state elevate 5 sanzioni da 350 euro”.