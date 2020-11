Mandello, riprendono i lavori di messa in sicurezza del ‘roccione’

Continua la messa in sicurezza del ‘roccione’ a Mandello

Al via venerdì mattina la seconda fase dei lavori

MANDELLO – Dopo il primo intervento durante l’estate, ora a Mandello riprendono i lavori per la messa in sicurezza del ‘roccione’, la parete che si erge accanto alla strada provinciale all’ingresso del paese.

Domani, venerdì, sono previste le nuove operazioni che dovrebbero concludersi nel corso della stessa giornata.

Se ad agosto era stato ripulito il fronte roccioso e installate le mantovane per poter lavorare con la strada aperta al traffico, in questa seconda fase saranno posizionate le nuove reti di contenimento e sarà sagomata la parete a livello della strada, utilizzando del calcestruzzo in espansione, per rendere più agevole il passaggio dei mezzi. In azione durante la giornata anche un elicottero per agevolare i lavori di installazione della rete.

Per i lavori non è prevista la chiusura della provinciale, il traffico sarà interrotto dai movieri solo in alcuni momenti per garantire la sicurezza delle operazioni.