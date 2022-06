I vigilantes saranno in servizio tutte le domeniche fino a settembre nelle spiagge dei giardini comunali

Il sindaco di Mandello: “Una misura già introdotta in passato e che siamo consapevoli essere necessaria”

MANDELLO – Dopo aver reso la spiaggetta Falck e la zona della Poncia a pagamento, delimitandone l’accesso con delle transenne, il Comune di Mandello ha introdotto nuove misure per assicurare il rispetto delle norme e il controllo dei flussi di bagnanti all’interno dell’area.

In particolare, ha previsto le presenza di due vigilantes per tutte le domeniche da qui a settembre, fino a quando i provvedimenti adottati resteranno in vigore.

A motivare le ragioni di questa scelta il sindaco Riccardo Fasoli. “Non rappresenta una novità per le nostre spiagge: già in passato avevamo utilizzato delle guardie giurate a sorveglianza dei lidi. Grazie al loro lavoro eviteremo di impiegare la polizia locale nei giorni festivi, lasciandogli maggiore tempo per altre incombenze”.

Una decisione dunque presa sulla scia di quanto sperimentato gli scorsi anni e dei risultati ottenuti: “Sapevamo già che si sarebbe trattato di un provvedimento necessario – continua il primo cittadino – e già questo week-end possiamo dire che gli effetti si sono visti, anche se sul litorale non abbiamo avuto in generale situazioni di criticità”.