Istituita la ZTL a Moregallo, si attende il via libera dal Ministero e l’installazione della telecamera

L’accesso sarà libero per i residenti, i commercianti e i loro clienti, ticket di 5 euro per tutti gli altri

MANDELLO – Una frazione “a traffico limitato” per consentirne una fruizione più ordinata e cercare di limitare gli episodi di inciviltà, come l’abbandono di rifiuti e i barbecue ‘selvaggi’ sulle spiagge: è quanto il Comune di Mandello ha deciso per la zona di Moregallo con un’ordinanza che ha istituito la ZTL sull’area.

Al momento si attende l’autorizzazione da parte del ministero competente e l’installazione della telecamera leggi-targhe per vigilare sugli accessi. Sicuramente dalla prossima primavera il varco sarà “attivato”.

“E’ una misura che vuole garantire maggiore controllo, soprattutto d’estate quando la situazione si fa non più gestibile – spiega l’assessore e vicesindaco Andrea Tagliaferri – sarà ovviamente garantito l’accesso gratuito ai residenti, ai gestori delle attività commerciali e ai loro clienti”.

Questi ultimi dovranno comunicare il proprio numero di targa al personale dell’attività in cui si recano che, tramite un software, rimanderanno l’informazione al sistema di tracciamento per l’esenzione.

Tutti gli altri invece dovranno pagare un ticket per poter accedere alla frazione. “Non sarà più previsto il pagamento del parcheggio ma, attraverso le stesse colonnine, inserendo il numero di targa, potrà essere pagato l’accesso alla ZTL” spiega Tagliaferri.

La gestione del servizio sarà con tutta probabilità esternalizzata: il Comune ha infatti bandito una gara per appaltare l’intera gestione delle aree di sosta a pagamento, delle ZTL e di accesso alle strade agrosilvopastorali.

Già quest’anno, ricorda il vicesindaco, è avvenuta una prima sperimentazione con il passaggio dai “gratta e sosta” ai parcometri affidati ad un operatore esterno così come i controlli sui veicoli non paganti, effettuati da ausiliari dell’impresa gestore.