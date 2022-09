A sorvegliare l’area sarà ancora l’attuale gestore Pino Carvelli

“Vogliamo continuare a garantire il mantenimento e il decoro del lido. Prima di prendere ulteriori scelte di gestione, vediamo quello che succederà con la vicina galleria”

MANDELLO – Torneranno presto a chiudersi i battenti sulla spiaggia del Moregallo (comune di Mandello) dopo la gestione estiva condotta da Giuseppe “Pino” Carvelli, che in accordo col sindaco di Mandello Riccardo Fasoli ha portato una ventata di civiltà all’area rendendola accessibile e fruibile ai bagnanti, senza mai far venire meno l’azione di sorveglianza.

Proprio il protrarsi di alcuni episodi di degrado aveva spinto l’Amministrazione nel luglio scorso a interdire l’accesso alla spiaggia, sbarrandolo con un cancello metallico. Questo fino ad agosto con l’arrivo di Carvelli come gestore, che continuerà ad amministrarla sino a fine settembre, momento in cui è fissata la scadenza per l’occupazione demaniale.

Dopo l’incontro tra il sindaco Fasoli e il gestore per prendere decisioni sul futuro della spiaggia, avvenuto questa mattina, è arrivata la scelta di proseguire sulla linea del divieto e della sorveglianza.

“Vogliamo continuare a garantire il mantenimento e il decoro della zona anche durante i mesi invernali – spiega il primo cittadino – e lasceremo all’attuale gestore il compito di proseguire con i controlli, offrendogli la possibilità di accedere alla spiaggia, che tuttavia rimarrà chiusa dal cancello. Sappiamo già che rispetto all’estate il rischio che si verifichino fatti incivili è minore, tuttavia anche nella stagione fredda l’area potrebbe essere frequentata, da chi e per fare che cosa non possiamo saperlo”.

Gli unici che continueranno ad avere libero ingresso all’area saranno i sub, unicamente per svolgere attività subacquee. Una scelta che appare tuttavia provvisoria, anche alla luce di un’offerta arrivata per la galleria del Moregallo, che al momento fa lasciare in sospeso anche eventuali prese di posizione sulla gestione della spiaggia.

“Siamo in attesa di capire cosa succederà alla galleria: abbiamo ricevuto una lettera d’interessamento con un’offerta di 350.000 euro, cifra pari al prezzo di vendita stabilito. Anche in base all’andamento di questa trattativa prenderemo decisioni in merito all’amministrazione del lido”.

Intanto, insieme all’estate, si appresta a volgere al termine anche la stagione balneare, tanto che il gestore Pino Carvelli afferma: “Ormai non viene quasi più nessuno in spiaggia, al momento mi sto dedicando più che altro ai lavori di pulizia”. Ora, oltre ad aspettare i bagnanti per la prossima stagione, non resta che attendere e capire quali saranno i passi che decreteranno un nuovo capitolo di vita per la spiaggia del Moregallo.