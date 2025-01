Nasce la Conferenza Permanente dei Sindaci del Lario Orientale: impegno per il territorio e il futuro del Lago

L’organismo riunisce i comuni di Colico, Dorio, Dervio, Bellano, Perledo, Varenna, Lierna, Mandello del Lario e Abbadia Lariana

LAGO – Con l’approvazione da parte delle rispettive Giunte Comunali e la sottoscrizione del protocollo d’intesa, è ufficialmente nata la Conferenza Permanente dei Sindaci del Lario Orientale, un organismo che riunisce i comuni di Colico, Dorio, Dervio, Bellano, Perledo, Varenna, Lierna, Mandello del Lario e Abbadia Lariana. L’obiettivo di questa nuova realtà istituzionale è quello di rafforzare la collaborazione tra i comuni e promuovere la gestione condivisa delle problematiche comuni che riguardano l’intero territorio del Lago di Como.

Monica Gilardi, Sindaco di Colico e attuale rappresentante della Conferenza, ha sottolineato come l’iniziativa nasca dall’esigenza di formalizzare un percorso di collaborazione che, pur esistendo già in modo informale tra gli amministratori locali, ora trova una struttura più solida e operativa. “L’intento degli amministratori – ha dichiarato Gilardi – è quello di formalizzare una pratica che si è consolidata negli anni: quella di incontrarsi periodicamente, confrontarsi su tematiche rilevanti, affrontare problemi comuni e individuare soluzioni condivise in un’ottica di reciproco aiuto. Questo approccio è fondamentale per un territorio così specifico come il nostro, che presenta esigenze particolari legate alla sua geografia e alla sua vocazione turistica.”

Nel corso del primo incontro, i sindaci hanno già individuato alcune problematiche urgenti da affrontare. Tra queste, è emersa la questione relativa alla chiusura della linea ferroviaria Lecco-Tirano, una decisione che coinvolge direttamente il traffico e la mobilità nell’intero bacino del Lario Orientale. “Si tratta di un tema che ha un impatto diretto sul nostro territorio, sia dal punto di vista dei trasporti che della qualità dell’offerta turistica. Ci faremo parte attiva nei confronti delle istituzioni competenti per affrontare la situazione nel migliore dei modi. Il nostro impegno è quello di dare il nostro contributo affinché la prossima stagione estiva possa essere organizzata nel modo più efficiente e favorevole per i cittadini e i turisti”, ha aggiunto il Sindaco di Colico.

La Conferenza Permanente dei Sindaci si propone come un luogo di scambio e condivisione, dove le esperienze e le risorse dei vari comuni possano convergere verso obiettivi comuni. Tra le altre tematiche che saranno affrontate nei prossimi incontri, ci sono la valorizzazione delle infrastrutture turistiche, la tutela dell’ambiente e la promozione di un modello di sviluppo sostenibile che tenga conto delle specificità locali.

Con la creazione di questa assemblea, i sindaci del Lario Orientale intendono non solo risolvere le problematiche immediate, ma anche gettare le basi per una collaborazione a lungo termine che possa portare al rafforzamento del legame tra le comunità locali e alla valorizzazione del Lago di Como come destinazione turistica di eccellenza.