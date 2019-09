Olcio. Lavori per il lungolago al via. “Spostate le barche, al più presto”

Il cantiere per il nuovo lungolago di Olcio è pronto a partire

Si attende però che i possessori delle barche le spostino dalla spiaggia

MANDELLO- C’è da spostare… una barca, anzi più di una, circa una decina. Il Comune di Mandello sollecita i possessori dei natanti a trasferire le loro imbarcazioni nella nuova collocazione individuata per consentire l’avvio dei lavori per il nuovo lungolago e la passeggiata ad Olcio.

Il livello del lago si è finalmente abbassato e il cantiere può ora entrare nel vivo. “La prima fase dei lavori consisterà nella posa delle gabbionate per rialzare la riva e operare in sicurezza” spiega il sindaco Riccardo Fasoli.

Propedeutico all’inizio dei lavori è lo spostamento delle imbarcazioni oggi sul tratto di spiaggia che sarà oggetto dell’intervento. “Abbiamo rideterminato gli spazi nella parte di riva antistante alla chiesa, dove non si lavorerà in questo momento, e nelle vicinanze del campeggio, trovando il posto per tutte le barche. L’invito che facciamo ai proprietari è quello di spostarle entro la prossima settimana”.

“Dobbiamo iniziare con i lavori al più presto possibile – prosegue il sindaco – non abbiamo voluto lasciare le persone con la barca ‘per strada’, i posti sono stati trovati ora è necessario che provvedano, altrimenti dovrà farlo il Comune”.