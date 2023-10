Perledo. Parcheggio a Gittana verso l’ampliamento

Quattro nuovi stalli nell’area sosta di Viale Progresso

I lavori pronti a partire entro la fine di ottobre

PERLEDO – Un piccolo intervento, ma importante per la viabilità quello che interesserà il parcheggio a Gittana, frazione di Perledo. Lo spazio sosta in Viale Progresso si prepara a cambiare volto, e lo farà se tutto procederà come deve entro fine ottobre. “Andremo a modificare la composizione degli stalli: quattro nuovi parcheggi sorgeranno nell’area“, racconta Fabio Festorazzi, sindaco di Perledo.

A stanziare i soldi per l’intervento, più di 20 mila euro, lo stesso Comune. Dei lavori che non avranno come unica finalità l’aumento degli spazi di sosta: verrà creata anche un’area di manovra sicura per il pulmino scolastico.

“A volte capitava che le macchine, maldisposte o parcheggiate in divieto di sosta, impedissero il corretto passaggio del mezzo”, spiega Festorazzi.