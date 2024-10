Pontilisti, accordo tra Oliveto e la Navigazione Laghi per mantenere gli scali attivi

Sopralluogo operativo del Gestore Governativo di Navigazione Laghi Pietro Marrapodi

Il sindaco Gramatica: “Il numero dei passeggeri è in crescita, l’accordo è una scommessa vinta”

OLIVETO LARIO – Un accordo importante per i comuni rivieraschi che ogni stagione turistica si trovano in difficoltà nel mantenere attivi gli scali del battello per la mancanza di pontilisti.

Nella mattinata di oggi il Gestore Governativo dei servizi pubblici di Navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como Pietro Marrapodi ha preso parte all’incontro con il sindaco di Oliveto Lario, Federico Gramatica, il rappresentante del Comune di Lezzeno Luigi Luoni e il Sottosegretario Mauro Piazza per suggellare l’accordo che l’Ente Navigazione Laghi ha sottoscritto con i Comuni di Oliveto, Nesso e Tremezzina, che hanno più di un pontile.

Grazie all’autorizzazione concessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti infatti la Navigazione ha messo a disposizione del Comune di Oliveto 30 mila euro per mantenere attivi gli scali secondari di Onno, Vassena e Limonta.

“Visto i numeri dei passeggeri, questo accordo è una scommessa vinta – il commento del sindaco Gramatica – grazie a queste risorse possiamo garantire uno sviluppo omogeneo del territorio, evitando la chiusura degli scali. Ringrazio il Sottosegretario Mauro Piazza per la mediazione proficua con l’Ente Gestione Governativa Navigazione Laghi”.

Il Sottosegretario Piazza ha voluto a sua volta ringraziare il Ministro Salvini e il Gestore Marrapodi per l’importante accordo “che testimonia il nuovo approccio nei confronti dei Comuni al fine di migliorare il servizio”.