Rock in Riva, in tanti ad Abbadia per la prima serata del Festival

Successo per la prima serata del Festival che festeggia la 20esima edizione

Questa sera si balla con i Matrioska

ABBADIA LARIANA – ‘Buona la prima’ venerdì sera ad Abbadia per Rock in Riva, il festival organizzato dall’associazione Oradaria di Abbadia che quest’anno compie 20 anni. Un anniversario speciale che gli organizzatori hanno voluto celebrare con un ricco programma musicale e di intrattenimento che animerà per tutto il fine settimana il Parco Ulisse Guzzi.

La kermesse si è aperta venerdì sera con tanti artisti che si sono esibiti sul palco fino a mezzanotte. La serata era dedicata all’Hip Hop, in scena anche tanti artisti locali che hanno così avuto la possibilità di far conoscere la propria musica. Tanti applausi per Egreen, Nicholas Fantini, uno dei migliori rap della scena italiana.

In tanti hanno partecipato all’evento, complice la bella serata estiva, godendo anche della cucina aperta per l’occasione.

Il programma del weekend prosegue oggi, sabato, con iFlow Tide che si esibiranno per l’aperitivo, ed è grande attesa per i Matrioska, band ska punk-pop rock conosciutissima a livello internazionale, che scalderanno la serata.

Domani, domenica, la chiusura del festival con cinque gruppi in scaletta (Mini Pony, Rock Agama, Croccanti, Edgeline e Collywobbles).

All’interno dell’area della festa sarà presente il servizio bar e cucina attivo venerdì sera, sabato e domenica pranzo e cena, alcune bancarelle di artigiani locali e uno stand con il merchandising del festival.