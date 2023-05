Rosa Camuna 2023. Giuseppe Moioli premiato dalla Regione

Menzione speciale per il campione di canottaggio mandellese

Fasoli: “Riconoscimento a una persona straordinaria, dentro e fuori dal canottaggio”. Fontana: “Premi Rosa Camuna modo per ringraziare la comunità lombarda”

MANDELLO/MILANO – C’è stata un po’ di Lecco, ma soprattutto di Mandello, nella cerimonia di consegna dei premi ‘Rosa Camuna’ 2023 a Palazzo Lombardia, onorificenza più alta della Regione assegnata ad associazioni, enti e persone che si sono contraddistinte per attività d’interesse pubblico.

Menzione speciale per il territorio lecchese è infatti andata a Giuseppe Moioli, gloria del canottaggio con le sue vittorie alle Olimpiadi del 1948 e ai Campionati Europei del 1947, 1949, 1950 e 1958. 95 anni e una passione per lo sport e per i giovani che lo rendono ancora oggi un esempio per molti atleti dell’ASD Canottieri Moto Guzzi, come sottolineato anche dal sindaco di Mandello Riccardo Fasoli.

“Felicissimo di questo riconoscimento a una persona straordinaria – ha commentato il primo cittadino – già collare d’oro al merito sportivo del Coni e cittadino benemerito del Comune. Oltre ai meriti sportivi di gioventù, ha contribuito a crescere centinaia di ragazzi i quali, grazie ai suoi insegnamenti, sono diventati uomini dentro e fuori dal canottaggio. Significativo poi che, senza saperlo, Mauro Piazza, sottosegretario regionale, su indicazione di Mattia Micheli, vice presidente provinciale e l’Amministrazione Comunale, con il supporto del consigliere regionale Zamperini, abbiano protocollato entrambi la candidatura di Giuseppe: segno dell’importanza che ha avuto ed ha ancora oggi per il territorio. Un ringraziamento va quindi a tutti quelli che si sono mossi per Lui”.

Quest’anno il Consiglio regionale ha assegnato 5 premi Rosa Camuna e 9 Menzioni speciali (tra cui quella di Moioli), a fronte di 171 candidature pervenute: a questi si sono aggiunti i ‘premi speciali’ del presidente Attilio Fontana.

“Una celebrazione – ha spiegato il governatore – che vuole essere un modo per ringraziare tutta la gente di Lombardia, tutta la grande comunità lombarda e in particolare chi, con impegno, operosità, creatività e ingegno, si è particolarmente distinto contribuendo allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia. Tutta la gente lombarda merita questo premio per quello che ha sempre dimostrato di essere, di saper fare e per le risposte che riesce sempre a offrire. Il tutto condito con quella solidarietà che è l’elemento che ci contraddistingue”.

Alla premiazione era presente anche Ivo Stefanoni, medaglia d’oro a Melbourne 56 e poi collaboratore personale dei presidenti della Repubblica Saragat, Leone, Pertini e Cossiga.