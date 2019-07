Sabato i fuochi a Varenna e la rievocazione dell’incendio dell’Isola Comacina

Alle 23.15 lo spettacolo pirotecnico sul lago a Varenna

Un fine settimana di iniziative, sabato l’evento clou

VARENNA – Ogni anno gli spettacoli pirotecnici che illuminano i borghi del lago attirano migliaia di persone.

L’incendio dell’Isola Comacina sicuramente fra questi è uno dei più affascinanti oltre ad essere di fondamentale importanza per la storia e l’identità̀ di Varenna venutasi a consolidare proprio in seguito allo sbarco dei rifugiati isolani.

Il legame tra le comunità della Tremezzina e di Varenna risale infatti all’anno mille, epoca in cui gli isolani approdarono a Varenna, dopo che il Barbarossa ebbe distrutto ed incendiato le proprie abitazioni, per ottenere riparo e costituire una nuova comunità̀. Nacque così̀l’Insula Nova.

Ogni anno le due amministrazioni rinfrancano questo legame con rievocazioni storiche che si susseguono tra la fine di giugno ed il primo sabato di luglio. In memoria di tali eventi la Pro Loco di Varenna, con il patrocinio del Comune di Varenna, organizza la “XXXVIII edizione della Festa del Lago”.

Il programma

L’evento si aprirà a partire da venerdì 5 luglio ore 20.00 con la possibilità di degustare piatti da street food presso i giardini in località Olivedo accompagnati da dj-set.

Sabato 6 luglio le bancarelle apriranno alle ore 11.00 e proseguiranno per l’intera giornata, mentre alle ore 22.00 si entrerà nel clou della serata con la tradizionale rievocazione storica dello sbarco dei rifugiati dall’Isola Comacina a Riva Grande; ciliegina finale l’immancabile spettacolo pirotecnico sull’acqua, gioia per gli occhi di grandi e piccini, che si terrà a partire dalle ore 23.15.

Domenica la festa prosegue ai Giardini di Olivedo con le bancarelle di street food che apriranno alle ore 11.00 e termineranno alle ore 22.00 accompagnati da dj-set e lounge music.

Sosta a tariffa agevolata all’interno del Park Varenna al costo di 1,50 € per ore dalle ore 18.00 alle ore 23.59.

I ringraziamenti dell’amministrazione comunale

“Si ringraziano per la preziosa collaborazione il comune di Tremezzina e gli Amici dell’Isola Comacina, il distretto turistico Centro Lario, gli Operatori Turistici di Varenna e Perledo, la partecipazione dei commercianti, I Laghée e Progetto Varenna.

Un apprezzato ringraziamento anche alla Navigazione Laghi per la corsa speciale in autotraghetto con partenza da Varenna per Menaggio e Bellagio alle ore 00.30 che consentirà alle persone di accedere a questo importante evento anche dai paesi del Centro Lario.

Un grazie sincero anche a tutti i volontari che si impegnano ogni anno dell’organizzazione dell’evento, nonchè al Corpo dei Carabinieri in congedo ed agli Alpini che si occupano della sorveglianza e della viabilità: senza di loro tutta questa grande festa non sarebbe possibile!”

Informazioni

Contattare l’Infopoint di Varenna al numero 0341830367 che nei prossimi giorni fornirà indicazioni più dettagliate riguardo la viabilità, oppure ai seguenti indirizzi:

www.varennaturismo.com

www.facebook.com/sagraS.GiovanniTremezzinaFestadelLagoVarenna www.facebook.com/prolocoVarenna