Smottamento a Dorio: riapre al transito la Sp72

Circolazione di nuovo consentita in entrambi i sensi di marcia

Interventi di pulizia e operazioni di disgaggio hanno interessato la zona, prima della riapertura al traffico

DORIO – Sono giunti a conclusione i lavori per pulire e mettere in sicurezza la Sp72, dopo lo smottamento sopraggiunto nel primo pomeriggio di ieri poco a nord di Dorio, in direzione Colico.

Rimosso il materiale caduto sulla carreggiata ed effettuate operazioni di disgaggio sul versante montuoso, interventi che hanno consentito la riapertura del tratto in entrambi i sensi di marcia.

Uno smottamento di non grossa entità, trattato comunque con cautela, considerati i recenti episodi avvenuta sulla stessa arteria solamente un mese e mezzo fa, quando una frana è caduta dalla montagna riversandosi sulla località di Fiumelatte, a Varenna.