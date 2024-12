Sosta regolamentata nelle frazioni di Varenna: come richiedere il tesserino 2025

Residenti di Olivedo, Fiumelatte e Pino: domande aperte fino all’11 gennaio. Ecco come richiedere il tesserino per il posteggio 2025

VARENNA – Da oggi, 11 dicembre 2024, e fino all’11 gennaio 2025, i residenti nelle località Olivedo, Fiumelatte e Pino, frazioni del Comune di Varenna, potranno presentare la domanda per il rinnovo o la richiesta del tesserino di posteggio per l’anno 2025. Un appuntamento importante per chi vive in queste zone e necessita di un permesso per la sosta regolamentata.

Per inoltrare la domanda, i cittadini interessati sono invitati a prendere visione del “Regolamento della sosta veicolare in frazione Fiumelatte e nelle località Olivedo e Pino”, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 7 del 15 marzo 2022, disponibile online sul sito ufficiale del Comune di Varenna.

La procedura prevede che la domanda venga compilata esclusivamente sull’apposita modulistica, scaricabile dal sito comunale o disponibile presso l’Ufficio di Polizia Locale. Una volta compilato, il modulo potrà essere presentato:

di persona, presso gli uffici comunali durante l’orario di apertura (dal lunedì al sabato, dalle 9:30 alle 11:30);

via raccomandata A/R indirizzata alla Polizia Locale di Varenna in Piazza Venini n. 2;

tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: varenna@comune.varenna.legalmailpa.it, indicando come oggetto “Richiesta permesso residenti anno 2025”.

Il Comune sottolinea che non saranno accettate domande inviate tramite e-mail ordinaria né richieste prive della documentazione completa o trasmesse in modalità diverse da quelle previste. Tutti i file allegati devono essere inviati esclusivamente in formato PDF.

Una volta accolta la domanda, i richiedenti riceveranno una comunicazione con le istruzioni per effettuare il pagamento del tesserino. Il pagamento potrà essere effettuato tramite POS presso gli uffici comunali oppure con bonifico bancario, utilizzando l’IBAN del Comune di Varenna e indicando come causale “Richiesta permesso residenti anno 2025”. Sarà obbligatorio presentare la ricevuta di pagamento al momento del ritiro del tesserino.

Come spiegato dall’Amministrazione l’iniziativa, regolata in ogni dettaglio, è stata progettata per garantire una gestione efficiente e trasparente dei permessi di sosta, un tema cruciale per i residenti delle frazioni coinvolte. Per ogni ulteriore informazione, è possibile contattare gli uffici comunali durante gli orari di apertura o consultare il regolamento disponibile sul sito istituzionale.