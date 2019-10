Il finanziamento servirà a mettere in sicurezza alcuni tratti della strada ad Abbadia, Mandello, Bellano e Dervio

Ecco i principali interventi. Il presidente Usuelli: “La Provincia dimostra di essere un ente indispensabile per il territorio”

ABBADIA – La Provincia di Lecco ha ricevuto da Regione Lombardia un finanziamento di 275 mila euro per la messa in sicurezza di alcuni tratti della strada provinciale 72 ad Abbadia Lariana, Mandello del Lario, Bellano e Dervio.

Riduzione dell’incidentalità

L’obiettivo principale del progetto predisposto dalla Provincia di Lecco, dall’importo complessivo di 600 mila euro, è la realizzazione di opere necessarie alla messa in sicurezza per la riduzione dei rischi di incidentalità sulla Sp 72. Gli interventi hanno la specifica finalità di ridurre la velocità attraverso la realizzazione di 5 attraversamenti pedonali in punti strategici e una rotatoria a precedenza interna per la fluidificazione del traffico e la riduzione dei punti di conflitto.

Abbadia Lariana

Passaggio pedonale protetto in prossimità dell’intersezione con via Onedo, con idonea segnaletica verticale/orizzontale e portale con pannello segnaletico retroilluminato.

Rotatoria a precedenza interna all’intersezione tra via per Novegolo e via Lungolago.

Bellano

Passaggio pedonale protetto in prossimità del Municipio, con idonea segnaletica verticale/orizzontale e portale con pannello segnaletico retroilluminato.

Dervio

Due passaggi pedonali protetti, il primo all’intersezione con via Fermi, il secondo all’intersezione con via Plinio, idonea segnaletica verticale/orizzontale e portale con pannello segnaletico retroilluminato.

Mandello del Lario

Passaggio pedonale protetto all’intersezione con via delle Erbe, con idonea segnaletica verticale/orizzontale e portale con pannello segnaletico retroilluminato. I passaggi pedonali protetti consistono in un “salvagente” centrale alla carreggiata per la sosta momentanea dei pedoni in attraversamento, con l’obiettivo di creare uno spazio sicuro per la mobilità pedonale e scoraggiare potenziali comportamenti pericolosi da parte di motociclisti in manovra di sorpasso della coda di autoveicoli nei momenti di traffico intenso.

La realizzazione della rotatoria intende di migliorare l’immissione da/per via Novegolo in modo fluido e sicuro e consentirà la riduzione dei punti di conflitto provocati dalla velocità sostenuta dei veicoli che transitano sulla Sp 72, riducendo contestualmente il traffico e rendendo maggiormente fluido il traffico.

Soddisfatto il presidente Usuelli

“Subito dopo il nostro insediamento – hanno commentato il Presidente Claudio Usuelli e il Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli – su sollecitazione dei Comuni abbiamo partecipato a un bando regionale per la messa in sicurezza della strada provinciale 72, arteria strategica per il territorio per lo sviluppo turistico di tutta l’area del lago e valvola di sfogo per la strada statale 36. Grazie alla disponibilità degli uffici provinciali che in pochi giorni sono riusciti a confezionare il progetto e dei Comuni che hanno messo le risorse necessarie siamo riusciti a ottenere questo importante finanziamento che permetterà una serie di interventi volti alla maggior sicurezza su quel tratto di strada”.

Comuni e enti del territorio vicini

Questo risultato si inserisce nel solco del percorso intrapreso con il mandato del Presidente Usuelli e del nuovo Consiglio provinciale, che vuole caratterizzarsi per un rapporto ancora più stretto con i Comuni e gli enti del territorio: “La Provincia – sottolineano il Presidente Usuelli e il Consigliere provinciale Micheli – dimostra ancora una volta di essere un ente utile e indispensabile per tutto il territorio, anche e soprattutto nel suo ruolo di coordinamento e per il know-how della propria struttura organizzativa. Crediamo che questo sia un ottimo inizio per trovare ulteriori risorse da spendere sul territorio e soprattutto per la messa a punto di un piano programmatico degli interventi da realizzare”.

