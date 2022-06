Stop ai treni tra Colico e Tirano per lavori di potenziamento in vista delle Olimpiadi

L’interruzione sarà attiva dal 26 giugno al 9 settembre

Sono previsti interventi di adeguamento e potenziamento strutturale per circa 30 milioni di euro

COLICO – Stop ai treni tra le stazioni di Colico e Tirano dal 26 giugno al 9 settembre. Lo comunica Rfi precisando che sono previsti lavori di potenziamento infrastrutturale propedeutici alle Olimpiadi 2026.

Gli interventi previsti sulla linea Milano-Tirano/Sondrio, per un investimento economico complessivo di circa 30 milioni di euro, riguarderanno il tratto di ferrovia compreso tra le stazioni di Colico e Tirano. In particolar modo è previsto il rinnovo totale dei binari per 39 chilometri; il rinnovo della linea di alimentazione elettrica dei treni; l’adeguamento dei marciapiedi nella stazione di Sondrio (saranno innalzati i marciapiedi ad altezza 55 cm – lo standard europeo previsto per i servizi ferroviari metropolitani per agevolare l’accesso ai treni; la realizzazione del secondo binario della stazione di Dubino, nonché la manutenzione straordinaria alle opere d’arte su tutta la linea (ponti).

“Durante i lavori saranno impegnati quotidianamente circa 100 tecnici di RFI e delle ditte appaltatrici, per un totale di oltre 70 mila ore di lavoro complessive” spiegano da Rete Ferroviaria Italiana. Non solo. “Per consentire l’operatività del cantiere, sono previste modifiche al programma dei treni, con cancellazioni, limitazioni e autobus sostitutivi. I nuovi orari sono consultabili sui canali web del Gruppo FS Italiane, sui sistemi informatici e di vendita dell’impresa ferroviaria: digitando stazione di partenza, arrivo e data del viaggio, è possibile verificare in automatico l’offerta alternativa”.

Uno stop alla circolazione ferroviaria su cui i sindacati, tramite la Cgil, hanno già fatto sentire la propria voce (qui l’articolo).