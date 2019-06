Strada Statale 36. Svincolo di Mandello sempre più vicino

L’assessore Tagliaferri: “A Settembre il progetto definitivo. Entro la fine dell’anno l’assegnazione dei lavori”

MANDELLO – Due settimane fa la consegna del progetto definitivo da parte della Provincia di Lecco, ora si dovranno aspettare eventuali osservazioni, quindi toccherà alla Comunità Montana e alla Soprintendenza valutare gli aspetti paesaggistici con 60 giorni di tempo per dare l’ok necessario all’approvazione del progetto definitivo.

“Se andrà tutto bene – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici di Mandello del Lario, Andrea Tagliaferri – entro la fine di Settembre dovremmo poter approvare il progetto definitivo e assegnare i lavori prima delle fine dell’anno”.

Questi tempi che auspica l’assessore mandellese in merito al tanto atteso svincolo di Mandello che, per questa prima parte di progetto, prevede la realizzazione di due innesti alla carreggiata Nord: l’uscita a Mandello per chi proviene dalla Valtellina e l’immissione alla Strada Statale 36 in direzione Sondrio.

“Mi preme ringraziare in particolar modo la Provincia di Lecco, nella persona dell’ingegnere Angelo Valsecchi dirigente del settore Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Lecco per la preziosa e importante collaborazione con la progettazione dell’opera – sottolinea l’assessore Tagliaferri – Opera che, ricordiamo, non sarà completa in quanto, contiamo negli anni a venire, di completarla con la realizzazione degli altri due innesti: l’uscita a Mandello per chi proviene da Lecco e l’immissione alla SS36 da Mandello in direzione Lecco”.