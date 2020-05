Sulle spiagge i controlli, ma non sarà semplice. “Serve il buon senso della gente”

Nel weekend ci si limiterà alla vigilanza sulle spiagge, in attesa di soluzioni comuni

Il distanziamento sociale è la prima regola

LAGO – Dopo il via libera agli spostamenti, sul lago ci si prepara al primo weekend di possibili affollamenti sulle spiagge, un rischio temuto soprattutto dai sindaci dei comuni della sponda orientale del Lario che già da alcune settimane si interrogano su come gestire la situazione per garantire una fruizione in sicurezza degli spazi in questi tempi di Coronavirus.

Tra le ipotesi quella di contingentare gli ingressi alle spiagge anche se, almeno per questo fine settimana, non ci saranno restrizioni. Non è semplice trovare una risposta al problema e la soluzione potrebbe essere trovata insieme dai sindaci con l’autorità di Bacino con cui prosegue il confronto. Già dalla prossima settimana potrebbero esserci novità, nel frattempo i Comuni, con l’aiuto di volontari della Protezione Civile, si limiteranno a controllare che sulle spiagge non si verifichino assembramenti.

“Giovedì’ era già molta la gente ma devo dire che non ci sono state problematiche, tutti sono molto rispettosi delle distanze ed evitano di accalcarsi, speriamo sia così anche questo fine settimana – spiega il sindaco di Abbadia, Roberto Azzoni – abbiamo previsto dei giri di controllo della Protezione Civile ma il territorio è ampio e pensare di avere personale fisso a vigilare in ogni punto e per tutto il weekend non è immaginabile al momento”.

Anche il sindaco di Lierna, Silvano Stefanoni, la pensa allo stesso modo: “Non abbiamo forze sufficienti per collocare degli addetti a controllare per ore i bagnanti. Stiamo posizionando i cartelli che ricordano ai bagnanti le norme stabilite dall’ultimo Dpcm a cui attenersi e tutte le forze dell’ordine sono autorizzate a fare dei controlli. La Polizia Locale e i volontari dell’Antincendio faranno dei controlli ma credo sia importante soprattutto il buon senso delle persone”.

Controlli di Polizia Locale anche a Mandello. “Il lido al momento resta chiuso e nella zona dei giardini è vietato sdraiarsi a prendere il sole, per la verità lo era anche in passato, a maggior ragione ora non sarà permesso – spiega il sindaco Riccardo Fasoli – Ci si potrà sdraiare invece in zona Poncia”.

L’intenzione dell’amministrazione comunale a Mandello è comunque quella di provare a contingentare gli ingressi dalla prossime settimane.

Sulla sponda opposta, a Oliveto Lario, il Comune per questo fine settimana non metterà vincoli, “anche perché manca la spiaggia – ci spiega con una battuta il sindaco Bruno Polti – Il livello del lago si è alzato molto negli ultimi giorni quindi alcuni tratti di spiaggia non sono utilizzabili, a Onno la spiaggia è chiusa per il cantiere della nuova passeggiata, l’unico punto fruibile è tra Onno e Vassena ma lo spazio è poco”.

Il sindaco non prevede ordinanze, almeno per ora: “Nessuna restrizione per questo fine settimana, vedremo come va. Del resto il meteo non dovrebbe essere neppure molto favorevole. Se dovessero verificarsi problemi allora interverremo”.