Svincolo di Mandello: ormai ci siamo, entro luglio iniziano i lavori

Assegnato l’appalto per la realizzazione dello svincolo di Mandello

La bretella collegherà la corsia nord della SS36 alla frazione di Maggiana

MANDELLO – Un’opera attesa da tanti mandellesi e non solo e che tra poche settimane vedrà ufficialmente il “via” ai lavori: lo svincolo di Mandello si avvia finalmente verso la sua realizzazione.

Recentemente l’appalto è stato assegnato dalla stazione unica della Provincia di Lecco ed è stato aggiudicato da un’impresa del meratese con un ribasso del 32% sul costo dell’opera, per la quale sono stati stanziati complessivamente 610 mila euro, metà dal Comune di Mandello e la restante parte dalla Regione.

“In queste settimane di lockdown abbiamo avuto conferma del finanziamento regionale -spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Tagliaferri – dobbiamo ringraziare i consiglieri regionali del territorio, Mauro Piazza e Antonello Formenti, che si sono prodigati per arrivare a questo risultato. Il contributo rientra oltretutto nel piano di interventi strategici in vista delle Olimpiadi 2026 e ha avuto l’avvallo anche del Ministero”.

Lo svincolo collegherà la frazione Maggiana di Mandello alla carreggiata Nord della Statale 36 permettendo l’uscita a Mandello e l’immissione da Mandello per i veicoli che viaggiano in direzione Sondrio. “Stiamo colloquiando con l’impresa per definire l’inizio dei lavori – aggiunge l’assessore – sicuramente entro i primi giorni di luglio, ma spero anche prima, il cantiere sarà avviato”.

Le altre opere in programma

Sempre a luglio dovrebbero iniziare anche i lavori di messa in sicurezza per il ‘roccione’, la parete che sovrasta la provinciale 72 all’ingresso del paese. L’appalto è già stato affidato.

Sono in fase di assegnazione invece, i lavori per il primo lotto degli ex magazzini comunali nell’area ex Pra Magno. Si va verso la gara d’appalto, con tutta probabilità a settembre, per il ridisegno della piazza del Sacro Cuore e per la sistemazione del muro di cinta del centro sportivo lungo il fiume Meria.