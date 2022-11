Dopo due anni l’esecuzione del progetto, finanziato con 100.000 euro dalla Regione

“Tombotto ha importanza strategica per la vita produttiva di Lierna, e renderò sicuro il passaggio di mezzi pesanti e veicoli”

LIERNA – Dopo due anni di progettazione, si apprestano a cominciare i lavori per rifare la carreggiata sotto il tombotto ferroviario in cia Leopardi a Lierna. Dal 28 novembre al 31 dicembre non sarà consentito a veicoli e pedoni circolare dal civico 52/b di via Ducale fino all’area artigianale Via Leopardi proprio per rendere possibile la realizzazione dell’opera.

“Un percorso di esecuzione molto complesso che metterà in sicurezza per lungo tempo il passaggio dei mezzi pesanti e degli autoveicoli – dichiara il sindaco Silvano Stefanoni – Un grande grazie è doveroso alla sempre presente Regione Lombardia e al Sottosegretario Antonio Rossi, che appena ha verificato sul campo la situazione in cui versava la sede stradale e l’importanza strategica del tombotto per la vita produttiva di Lierna, si è attivato immediatamente presso la giunta regionale per farci ottenere i finanziamenti necessari”.

Il contribuito regionale che ha permesso la concretizzazione del progetto, garantendo per il presente e il futuro a tutte le ditte liernesi un agevole transito delle merci, ammonta a 100.000 euro.