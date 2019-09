Tour guidati alla scoperta di Mandello, una nuova proposta per i turisti

L’iniziativa sperimentale del Comune di Mandello per settembre e ottobre

Visite guidate in Val Meria e sul sentiero del viandante, tra Maggiana e la chiesa di San Giorgio

MANDELLO – Tour con guida alla scoperta di Mandello e delle sue bellezze sia naturali, che storico culturali: è l’iniziativa messa in campo dal Comune di Mandello in collaborazione con EccoLecco per i mesi di settembre e ottobre

“L’organizzazione dei tour – spiega l’assessore al Turismo, Silvia Benzoni – nasce da un’esigenza del Comune, anche a seguito di condivisione con alcuni gestori di strutture ricettive, per offrire al turista la possibilità di visitare Mandello con una guida ed avendo la certezza di una data settimanale”

Due i tour previsti: un primo tour culturale guidato sulle tracce del viandante tra storia e arte, che prevede anche la visita alla Chiesa di San Giorgio e alla Torre di Maggiana, e un secondo tour più naturalistico in Val Meria, sempre con guida.

“E’ un’iniziativa sperimentale – prosegue Benzoni – che si protrarrà nei mesi di settembre e ottobre, mesi in cui ancora la presenza di turisti a Mandello è significativa e il tempo permette escursioni e passeggiate in montagna senza il caldo dei mesi estivi. Le escursioni sono pensate principalmente per i turisti che soggiornano nelle strutture di Mandello, per permettere loro di poter conoscere le nostre bellezze, in tranquillità e accompagnati da guide; per questo mi auguro che i gestori delle strutture promuovano l’iniziativa tra i propri ospiti”.

I prezzi al turista, come sottolinea l’assessore, sono accessibili e calmierati, grazie al sostegno del Comune di Mandello “che crede fortemente in questa iniziativa”.

“Dopo questo periodo di prova – conclude Benzoni – dal prossimo anno l’idea è di poter riproporre e strutturare questo genere di tour già dall’inizio della stagione, e pensando di estendere le escursioni in giorni feriali.Questa iniziativa segue quanto già proposto con le visite guidate alla grotta della Ferrera (questa è stata la seconda estate in cui le visite sono state proposte), che hanno riscosso una buona partecipazione di turisti anche stranieri”.