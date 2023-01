Tuffo di Capodanno: tradizione rispettata a Mandello

Mandello onora la tradizione: il tuffo per dare il benvenuto al 2023

Dieci impavidi ‘pinguini’ hanno sfidato il freddo e si sono immersi nelle acque del lago

MANDELLO – Anche per il 2023, la tradizione è stata rispettata: un tuffo nel lago per dare il benvenuto al nuovo anno.

Sulla spiaggia della Darsena, dieci coraggiosi si sono dati appuntamento intorno alle 11 sfidando il freddo del primo giorno del 2023, pur non così pungente in mattinata, per tenere alta la consuetudine iniziata ormai diversi Capodanni fa dai ‘pinguini del Lario’.

Questa mattina sembrano dover essere molti meno gli intrepidi tuffatori, pochi ma buoni, molta invece la gente assiepata sulla riva per assistere al bagno benaugurale. Il gruppo è diventato più numeroso con l’arrivo altri ‘volontari’, in tutto otto uomini e due donne, molti dei quali giunti anche dal fuori provincia, in particolare dall’hinterland di Milano.

Insieme, con una piccola di rincorsa, hanno raggiunto l’acqua per un bagno breve ma sicuramente audace.

