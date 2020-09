Varenna, censimento dei cittadini per la campagna antinfluenzale 2020-2021

I moduli di adesione sono disponibili sul sito del Comune

VARENNA – Il Ministero della Salute con Circolare del 4 giugno 2020 recepita da Regione Lombardia raccomanda fortemente, data la situazione pandemica in atto da Covid-19, la vaccinazione antinfluenzale per “semplificare diagnosi e gestione dei casi sospetti e ridurre le complicanze da influenza e gli accessi ai Pronto Soccorso”.

Dato che la vaccinazione potrà essere somministrata solo rispettando le regole del distanziamento e dovrà pertanto essere opportunamente organizzata in sedute calendarizzate su appuntamento in ambiente idoneo, l’Assessorato Servizi Sociali e alla Persona del Comune di Varenna, in collaborazione con i Medici di Medicina Generale operanti sul territorio, promuove un censimento dei cittadini che intendono aderire alla campagna vaccinale 2020-2021 rivolgendosi in particolare a quelli di età uguale o superiore a 60 anni per i quali il Ministero sollecita le Regioni alla somministrazione gratuita.

I moduli di adesione saranno disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Varenna o scaricabili dal sito del Comune – http://www.comune.varenna.lc.it e dovranno essere restituiti debitamente compilati allo stesso Ufficio entro e non oltre il 20 settembre per poter consentire i tempi necessari ad un’adeguata organizzazione.

Per ulteriori informazioni si ricorda che l’Ufficio Servizi Sociali è aperto da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 previo appuntamento da fissare al numero 0341-830119- int. 1 – Signora Liliana