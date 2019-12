Varenna. Filomena Panizza festeggia 108 anni, è la donna più longeva della provincia

Ha compiuto gli anni lo scorso 23 dicembre

La signora Panizza è la 96esima più anziana d’Italia

VARENNA – Più di un secolo di storia vissuta, vista con i propri occhi: le due guerre mondiali, la dittatura fascista, la nascita della Repubblica e, via via, tutti i decenni che si sono susseguiti portandoci nel nuovo millennio. E’ la vita di Filomena Panizza, in Fagioli, che il 23 dicembre ha festeggiato il proprio compleanno, spegnendo la bellezza di 108 candeline. E’ la donna più longeva della provincia di Lecco, la 96esima più anziana d’Italia. Nata a Lierna, nella frazione di Castello, nel 1932 convola a nozze con Sisto Fagioli, trasferendosi a Varenna, nella frazione di Pino. Dal matrimonio nascono cinque figli: oggi è trisnonna. Ha lavorato una vita nella filanda di Fiumelatte, divenendo poi casalinga. Lucidissima e in salute, oggi risiede nella casa di riposo “Villa Santa Maria” di Bellano.

E’ stata festeggiata dalla numerosissima famiglia, e anche il sindaco Mauro Manzoni ha voluto farle gli auguri personalmente, visitandola a Bellano. Il sindaco, a nome dell’intera comunità varennese, augura a Filomena di festeggiare ancora molti compleanni circondata dal calore e dall’affetto dei familiari e degli amici.