Ecco il piano degli interventi previsti

“Una collaborazione importante e utile”

VARENNA – Il Comune di Varenna ha rinnovato la convenzione triennale con la Protezione Civile – ANA (Associazione Nazionale Alpini) di Lecco per la collaborazione nella gestione di eventi a rilevante impatto locale e per le manutenzioni programmate del territorio.

Una collaborazione importante quella tra il Comune e gli Alpini, utilissima nella gestione di eventi che, seppur circoscritti al territorio comunale o a sue parti, possono comportare rischi per la pubblica incolumità, come in casi di eccezionale afflusso di persone.

La convenzione prevede inoltre una serie di manutenzioni programmate lungo i sentieri e in diverse aree boschive, data l’importanza di questi interventi nella prevenzione del

rischio idrogeologico.

Le operazioni previste in questo triennio saranno: