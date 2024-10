Varenna: Piano di Diritto allo Studio, nuovi contributi per chi frequenta gli asili nido

Oltre 71.500 mila euro per il piano di diritto allo studio

Aggiunta di un contributo per le famiglie con figli che frequentano un asilo nido nella provincia di Lecco

VARENNA – Il Consiglio Comunale di Varenna ha approvato il Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2024/2025, che fissa in Euro 71.593,00 lo stanziamento destinato all’educazione e all’istruzione dei giovani cittadini varennesi.

Le varie voci di spesa del Piano approvate nella seduta dello scorso 15 ottobre sono destinate a sostenere l’attività scolastica dei bambini che frequentano la scuola primaria (n. 20) e la scuola secondaria di primo grado (n. 21). Sono confermati tutti i finanziamenti per le attività educative dell’Istituto Comprensivo “Mons. L. Vitali” di Bellano, i contributi per le attività didattiche degli alunni con fragilità, le borse di studio per gli studenti meritevoli ed i contributi per le famiglie con figli che frequentano una scuola dell’Infanzia situate nella provincia di Lecco.

La novità di rilievo è l’aggiunta di un contributo per le famiglie con figli che frequentano un asilo nido nella provincia di Lecco. Il contributo sarà parametrato all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia: “Continueremo a modulare i contributi dati alle famiglie secondo i parametri ISEE – ha dichiarato il sindaco Mauro Manzoni durante la seduta del Consiglio Comunale – seguendo il dettato della Costituzione che all’articolo 53, stabilisce: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”. E così, fino ad ora, abbiamo deciso di improntare la nostra politica sociale e scolastica”.