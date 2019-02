Il Consiglio della Pro Loco di Varenna verso il rinnovo

Dopo 10 anni la squadra guidata da Dina Greppi rinnoverà la squadra dei consiglieri

VARENNA – Il Consiglio della Pro Loco di Varenna verso il rinnovo. Il 16 febbraio si terrà l’Assemblea annuale per l’elezione della nuova squadra di consiglieri che lavorerà i prossimi tre anni.

Rinnovo dopo 10 anni

“E’ da più di 10 anni che il Consiglio è composto dagli stessi consiglieri, i quali hanno formato una squadra compatta di amici che si adopera per lo svolgimento delle attività della Pro Loco e che collabora con le altre Associazioni del territorio e del Comune di Varenna” spiegano dall’associazione “ora il gruppo di amici reputa che sia giunto il momento di dare una svolta alla Pro Loco”.

Nuove idee

“La nostra associazione ha bisogno di nuove idee e di nuovi volontari, per poter continuare a mantenere le sue finalità. La Pro Loco di Varenna è sempre stata un valido supporto per il turismo, che è la principale fonte per lo sviluppo economico del nostro paese. Per questo motivo fin dalla fondazione dell’associazione, nel lontano 1938, uno dei principali impegni è stato quello di gestire l’Ufficio Turistico per accogliere al meglio i tanti turisti che col passare degli anni hanno sempre di più visitato Varenna, toccando negli ultimi anni quasi i 20mila passaggi annuali presso l’ufficio stesso”.

Si è partiti con un piccolo ufficio, prima gestito da volontari, poi sempre più affinato nello svolgimento della sua attività giungendo ad oggi alla presenza di un dipendente che espleta tutte le funzioni dell’ufficio variegate per ambiti e complessità (front office, back office, relazioni con esercenti e varie altre attività).

Prossimi al ricambio i consiglieri uscenti augurano rinnovo e continuità ai successori.