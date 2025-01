Varenna. Rinnovo dei permessi per l’accesso alla Ztl di Piazza San Giorgio

La domanda potrà essere presentata da giovedì 9 gennaio fino a sabato 8 febbraio

La modulistica è disponibile sul sito del Comune di Varenna o presso l’Ufficio di Polizia Locale

VARENNA – Nel Comune di Varenna, da giovedì 9 gennaio a sabato 8 febbraio, sarà possibile presentare la domanda per ottenere il permesso di accesso e sosta nella Zona a Traffico Limitato di Piazza San Giorgio e nelle zone circostanti per l’anno 2025. Il Comune informa inoltre che, per garantire il controllo degli accessi, è attivo il sistema di varchi elettronici per la Z.T.L.

La domanda è disponibile sul sito del Comune di Varenna o presso l’Ufficio di Polizia Locale. Per essere valida, dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata, come previsto dal Disciplinare della Z.T.L. per le diverse tipologie di permessi.

La richiesta potrà essere inviata: Presso gli Uffici Comunali durante gli orari di apertura (dal lunedì al sabato, 09:30 – 11:30); Via raccomandata A/R all’indirizzo: Polizia Locale di Varenna, P.zza Venini n. 2, 23829 Varenna (LC); Via email all’indirizzo PEC: varenna@comune.varenna.legalmailpa.it, indicando come oggetto “Richiesta permesso accesso Z.T.L. 2025”.

In caso di accoglimento della domanda, sarà inviata una comunicazione contenente le informazioni relative alle modalità di pagamento e al ritiro del tesserino. L’inserimento nella “lista bianca” avverrà, salvo eccezioni per le categorie esentate, solo dopo il pagamento della tariffa prevista. Il Comune di Varenna precisa che il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente dopo aver ricevuto la comunicazione di accoglimento della domanda.

Il pagamento della tariffa richiesta può essere effettuato con le seguenti modalità: Direttamente presso gli uffici comunali, utilizzando il POS; Mediante bonifico bancario, con copia dell’avvenuto pagamento da esibire al momento del ritiro, al seguente IBAN: IT64L0569651830000004000X63, Banca Popolare di Sondrio, filiale di Varenna. Nella causale del bonifico va indicato: “Accesso Z.T.L. 2025 – permesso (indicare il tipo di permesso)”.

Infine, a partire dal 1° gennaio, ai prestatori d’opera incaricati di eseguire interventi sugli immobili sarà consentito l’accesso alla Z.T.L. di Piazza San Giorgio dal lunedì al sabato, dalle ore 7 alle 19, per una durata massima di 30 minuti. È obbligatorio esporre in modo chiaro e visibile all’interno del parabrezza l’orario di arrivo, il contrassegno e il luogo dell’intervento.

L’Ufficio di Polizia Locale rimane a disposizione per fornire qualsiasi informazione e/o chiarimento al n. 0341/830119 int. 5 o via mail polizia.locale@comune.varenna.lc.it