Per l’8 Marzo, speciale apertura della storica villa di Varenna

Entrata gratuita a Villa Monastero per tutte le donne

VARENNA – Ammirare una delle più eleganti ‘perle’ del patrimonio pubblico della nostra provincia e godersi il suggestivo panorama sul lago: un bellissimo modo per festeggiare l’8 Marzo è la visita a Villa Monastero di Varenna che, in occasione della giornata di festa, è a ingresso gratuito per tutte le donne.

Le visitatrici non si sono fatte attendere, molte erano le presenze al femminile già in mattinata tra gli stupendi giardini della storica villa del Lario. Tante donne e soprattutto turiste provenienti da diversi parti dell’Europa e anche dall’America.

Nel pomeriggio è stata programmata anche una visita guidata gratuita alla Casa Museo della villa.

(Contributo fotografico di Luisella Aliprandi)