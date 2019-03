Novità sui biglietti d’ingresso alla storica villa di Varenna

Speciali riduzioni per chi risiede in provincia di Lecco

VARENNA- Nella seduta di martedì 5 marzo il Consiglio provinciale ha approvato all’unanimità le nuove tariffe di ingresso a Villa Monastero di Varenna con alcune novità.

I cittadini della provincia di Lecco avranno diritto a speciali riduzioni: potranno infatti visitare al costo di 7 euro la Casa Museo e il Giardino Botanico (ridotto 4 euro) e di 4 euro il solo Giardino Botanico (ridotto 2 euro).

Gli altri visitatori potranno ammirare la Casa Museo e il Giardino Botanico acquistando il biglietto alla tariffa intera di 9 euro (ridotto 6 euro) e di 6 euro (ridotto 4 euro) per la visita del solo Giardino Botanico.

È stata stabilita anche la tariffa del biglietto cumulativo per la visita di Villa Monastero e dei giardini della vicina Villa Cipressi: 14 euro (ridotto 9 euro) per la visita della Casa Museo e del Giardino Botanico di Villa Monastero e del giardino di Villa Cipressi, 11 euro (ridotto 7 euro) per la visita dei due giardini.

Le riduzioni sono previste per persone con più di 65 anni, gruppi composti da più di 10 persone, soci Touring Club italiano, ragazzi dai 12 ai 18 anni, studenti dai 18 ai 24 anni.

L’ingresso è gratuito per bambini da 0 a 11 anni compiuti, persone diversamente abili e loro accompagnatori, tesserati ICOM, possessori di Abbonamento Musei Lombardia Milano, residenti a Varenna.

In occasione di visite guidate per gruppi è possibile richiedere l’apertura straordinaria della Casa Museo nei giorni di chiusura: in questo caso il biglietto di ingresso è di 12 euro a persona per un minimo di 10 persone.

È stata confermata anche la possibilità di effettuare servizi fotografici, di celebrare cerimonie civili e simboliche e di organizzare eventi privati.

Villa Monastero è anche centro convegni e location per eventi culturali quali concerti e mostre.

Per informazioni: www.villamonastero.eu, www.facebook.com/villamonasterolc e www.instagram.com/villamonastero.