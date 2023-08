Mandello. Sonica Festival: ecco chi suonerà all’evento

I nomi degli artisti che si scateneranno sul palco in piazza del Mercato

Musica (e non solo) dal 31 agosto al 2 settembre

MANDELLO – Scramble&theCats, MxRxGxA, Alien Dee, Bandakadabra e due special guest: questi i nomi degli artisti (un paio ancora restano misteriosi) che saliranno sul palco e porteranno energia con la loro musica al Sonica Festival a Mandello, giunto alla 19esima edizione.

Dal 31 agosto al 2 settembre la musica sarò protagonista per tre serate in piazza del Mercato, ma un occhio di riguardo lo avrà anche l’ambiente grazie all’associazione Save The Lake. Apriranno le danze con il loro neo Rockabilly alternativo gli Scramble&The Cats, band nata nel 1992, con alla voce Ivan Pensa, Marco Bosisio basso contrabbasso, Walter Ferrante chitarra e Simone Abatangelo batteria in piedi.

Artista pioniere del beatboxer, il primo italiano a rappresentare la Nazione alla convention mondiale di beatbox a Londra, Alien Dee (all’anagrafe Davide di Paola) si esibirà venerdì 1 settembre, anticipando l’entrata in scena dei MxRxGxA (Make Rap Great Again) composti da Gionni Gioielli, Blob/B, Armani Doc, Rollzrois, Eliaphoks, Mastafive. Un nome, una missione: rendere di nuovo grande la musica rap.

Non solo musica: sabato 2 settembre l’associazione Save The Lake solcherà le acque del lago a bordo di canoe con l’obiettivo di pulire le sponde da plastica e rifiuti, sposandosi da una riva all’altra, con partenza dalla Lega Navale e arrivo alla Spiaggetta Falck. Questo in mattinata, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, dopodiché si approderà allo Skate Park per ‘Sonica Garden’ in collaborazione con l’associazione Vibes, in programma dalle ore 14.00 alle ore 19.00.

Chiuderanno il festival i Bandakadabra, techno brass band che fa della strada il suo scenario di esibizione ideale e privilegia fiati e percussioni. Anche se il gruppo è arrivato a suonare nei contesti più disparati in tutta Europa, affermandosi come una realtà unica nel suo genere. Di rilievo anche il livello degli artisti con cui la band ha condiviso il palco: Vinicio Capossela, Arturo Brachetti, Malika Ayane, Willie Peyote e Samuel (cantautore e voce dei Subsonica).

Senza volto per ora i due special guest, ospitati nella serata d’apertura di giovedì e in quella conclusiva di sabato. Nei giorni della manifestazione, è previsto dalle ore 19.00 il servizio cucina. Le serate musicali invece cominceranno dalle ore 21.00. L’ingresso è gratuito.