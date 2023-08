Merate, attivate 18 nuove telecamere per monitorare parchi e riserva del lago

Vengono aggiunti così 44 nuovi punti di osservazione per garantire un maggior controllo del territorio

L’intervento è stato effettuato dal Comune grazie anche a un cofinanziamento regionale

MERATE – Diciotto nuove telecamere in servizio in città per monitorare, in particolar modo, i parchi cittadini e la riserva del lago di Sartirana.

Sono terminati in questi giorni i lavori di installazione dei nuovi occhi elettronici posizionati nel parco di Villa Confalonieri, Parco Rimembranze, Parco don Minzoni e all’interno della riserva del lago di Sartirana.

“Si tratta di telecamere fisse e multi ottiche che aggiungono 44 nuovi punti di osservazione, per garantire un maggiore controllo del territorio – puntualizza il sindaco Massimo Panzeri, senza nascondere una certa soddisfazione per essere riuscito a potenziare il sistma di videosorveglianza cittadino -. I nuovi occhi elettronici si inseriscono nel circuito esistente, già recentemente integrato dalle telecamere installate al Liceo Agnesi e agli Istituti Viganò e Clerici, finanziate con il bando ministeriale “Scuole Sicure””.

Contestualmente, è stato installato un nuovo server per la gestione del sistema che che consentirà al Comando di Polizia Locale di usufruire di una centrale operativa moderna, completa ed efficiente.

L’intervento è stato finanziato grazie a un cofinanziamento regionale di 80mila euro (il massimo importo erogabile) che il comune di Merate si è aggiudicato partecipando al bando n.3388 del 15 marzo 2022, specificamente pensato per l’assegnazione di cofinanziamenti destinati all’installazione di impianti di video sorveglianza nei parchi comunali e nelle aree regionali protette. Le risorse mancanti sono state stanziate direttamente dal bilancio comunale.