Merate, benessere mentale: incontro formativo in sala civica

Appuntamento sabato 25 gennaio in sala civica a Merate

A condurre l’incontro sarà la psicoterapeuta Francesca Volpe, formatrice del metodo Vittoz

MERATE – Tecniche per gestire meglio lo stress, l’ansia, le emozioni; migliorare la concentrazione e la memoria e, insieme, la qualità delle relazioni e soprattutto il senso della propria vita. Di questo si parlerà sabato 25 gennaio nella sala civica di viale Lombardia durante l’incontro, in programma a partire dalle 15.30, intitolato “La via naturale del benessere mentale”.

A condurre l’appuntamento sarà Francesca Volpe, formatrice del metodo Vittoz e arteterapeuta, che illustrerà tecniche semplici che ognuno potrà utilizzare nella vita quotidiana per affrontare le difficoltà e aumentare la qualità della vita.

“Le conoscenze di cui tratterò derivano dal Metodo Vittoz, una terapia rieducativa che ho studiato in Svizzera, di cui sono l’unica formatrice italiana. Si basa sull’idea che molte delle nostre difficoltà psicologiche e fisiche derivino da una disconnessione tra mente e corpo” puntualizza Volpe aggiungendo che i semplici esercizi e pratiche quotidiane che verranno proposte mirano a ristabilire questa connessione, aumentando la consapevolezza corporea, la capacità di auto-osservazione e intervento. “In questo modo, si impara a gestire meglio lo stress, l’ansia, le emozioni, a migliorare la concentrazione e la memoria, a migliorare la qualità delle relazioni e soprattutto il senso della propria vita”.

Tra i benefici perseguiti quello di gestire stress e ansia, aumentare concentrazione e focus, migliorare le relazioni e la consapevolezza per la crescita personale, prevenire il burnout per professionisti, gestire i disturbi psicosomatici (insonnia, cefalee, disturbi cardiocircolatori, ecc.) e potenziare le performances.

“È un percorso di apprendimento personalizzato che può essere adattato alle esigenze individuali e mira all’autonomia della persona” conclude Volpe. L’incontro è a ingresso libero. Info: 347 4527510, www.metodovittoz.it