Merate. Nuova preside e nuova palestra: l’anno scolastico inizia con le novità

Primo giorno di scuola con la consegna delle chiavi dell’attesissima nuova palestra delle medie Manzoni

Durante la cerimonia si è presentata anche la nuova dirigente scolastica Giovanna Laura Sala

MERATE – Nuova preside e nuova palestra per l’istituto comprensivo Manzoni. E’ iniziato con due novità importanti il nuovo anno scolastico a Merate. Questa mattina, martedì, gli studenti delle scuole medie sono stati accolti nella nuova palestra, costruita dietro l’istituto, negli spazi che prima ospitavano il vecchio edificio, dichiarato inagibile nel 2019 e poi abbattuto.

A dare loro il benvenuto, presentata dal professor Pierantonio Merlini, la dirigente scolastica Giovanna Laura Sala, in servizio a Merate dal 1° settembre dopo aver lavorato, sempre come preside, per nove anni al comprensivo di Calusco d’Adda. “Sono ancora in fase di rodaggio e di conoscenza di questa comunità che mi è sembrata, in questi primi giorni, presente e attenta. Oggi iniziava ufficialmente il nuovo anno scolastico, carico di entusiasmo, trepidazione e ansia. E proprio oggi inauguriamo questa bellissima palestra che ho visto vuota nei giorni scorsi e vedo oggi riempita dai voi ragazzi e dai vostri genitori”.

Non è stato facile arrivare alla consegna delle chiavi di uno spazio atteso da docenti e alunni, costretti ad arrangiarsi per diversi anni per svolgere comunque al meglio le ore di educazione fisica.

“So che è stata un’impresa ardua e ringrazio il sindaco, l’amministrazione comunale e tutti quelli che hanno lavorato per arrivare a questo traguardo – ha aggiunto la dirigente -. Una corsa che è valsa la pena effettuare per offrirvi uno spazio idoneo, dove crescere come uomini, donne e cittadini e tessere le vostre relazioni sociali. Vuota sembrava enorme, oggi è piena di voi e il mio augurio è che possiate riempirla del vostro entusiasmo impegnandovi, nel contempo, a mantenerla in ordine e pulita”.

Un desiderio condiviso anche dal sindaco Massimo Panzeri: “Abbiatene cura. Vi avevo fatto una promessa, ovvero di regalarvi una palestra nuova. Ci abbiamo messo un po’ più del previsto, ma siamo arrivati all’obiettivo. Questo cantiere è emblematico della vita, che non è fatta sempre di momenti felici e dove i risultati si raggiungono anche grazie al lavoro di squadra”.

Anche l’assessore al Welfare Franca Maggioni ha voluto portare un breve saluto, invitando i ragazzi a cercare di essere sempre curiosi e imparare per diventare cittadini del domani: “Siete il nostro futuro. Andate avanti con lo zaino in spalla e il sorriso sulle labbra”.

Ad allietare la cerimonia il momento musicale offerto da alcuni insegnanti guidati da Merlini e impreziosito anche dall’esibizione canora di quattro ragazze che hanno intonato “Supereroi”, il brano presentato a Sanremo 2023 da Mr Rain.

Congedati gli studenti di seconda e di terza, preside e amministratori hanno poi voluto rivolgere un augurio particolare ai ragazzi che hanno iniziato il percorso nella secondaria di primo grado.

“Oggi iniziate la scuola dei grandi: sarete chiamati ragazzi, non bambini. Qui imparerete a conoscervi meglio e a capire quale posto volte ricoprire nel mondo e all’interno della comunità di Merate. Il mio augurio personale è che sappiate cogliere le opportunità della scuola e a capire bene cosa vorrete fare da grandi” ha sottolineato la dirigente, seguita dai saluti conclusivi di sindaco e assessore.