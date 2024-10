A Calco torna la festa del ringraziamento di San Martino

Appuntamento domenica 10 novembre

Prima la sfilata dei trattori per le vie del paese, poi messa e benedizione dei mezzi agricoli. Nel pomeriggio giochi in oratorio e possibilità di un giro sui trattori per i più piccoli

CALCO – La sfilata per le vie del paese, la messa e poi la benedizione dei mezzi agricoli. Con la possibilità, nel pomeriggio, dopo il pranzo in oratorio, di fare un giro in trattore.

Torna anche quest’anno la festa di San Martino in occasione della giornata del ringraziamento. L’appuntamento è per domenica 10 novembre con il ritrovo fissato alle 8.30 nel piazzale dell’Unes, da dove, intorno alle 9.30, partiranno i trattori per raggiungere l’area San Vigilio davanti alla chiesa parrocchiale. Qui verrà celebrata, alle 10, la messa al termine della quale si terrà la benedizione dei mezzi agricoli che poi concederanno un bis di sfilata.

Alle 12.30 è previsto il pranzo in oratorio (aperto a tutti su prenotazione fino a esaurimento dei posti). Nel pomeriggio invece, verrà offerta la possibilità ai più piccoli di effettuare un giro sul trattore mentre in oratorio si svolgeranno giochi per tutti.

Il pranzo prevede un menù adulti (antipasto, brasato con polenta, acqua e vino) al costo di 15 euro e un menù bimbi (antipasto, pasta al pomodoro e cotoletta) al costo di 10 euro. Le prenotazioni vanno effettuate entro il 6 novembre con un messaggio WhatApp a Lorenzo 349 7179812, Alice 351 8700093, Carlotta 334 7917372.