A Casatenovo si svolge l’evento “Brianza Autistica: luoghi comuni o luoghi sicuri?”

CASATENOVO – In occasione della Giornata Mondiale dell’orgoglio autistico, a Casatenovo si celebra l’Autistic Pride Day con l’evento “Brianza Autistica: luoghi comuni o luoghi sicuri?“. L’evento è sostenuto dal Comune di Casatenovo e dalla cooperativa “La Grande Casa” e patrocinato dalla provincia di Lecco e dal Comune di Missaglia. La manifestazione è ideata e organizzata da persone nello spettro insieme all’Associazione Rifugio ed è pensata come un laboratorio interattivo dove i partecipanti potranno imparare a riconoscere e smontare gli stereotipi sull’autismo. L’appuntamento è per martedì 18 giugno alle ore 20.45 a Villa Facchi.

“L’Autistic Pride Day, celebrato nel mondo il 18 giugno, è un’iniziativa avviata nel 2005 da Aspies for Freedom per promuovere la consapevolezza sui diritti delle persone autistiche e incoraggiare la celebrazione dell’orgoglio autistico. Questo giorno è gestito dalla comunità autistica e non è influenzato da organizzazioni esterne che cercano di “curare” l’autismo, espressione della biodiversità umana e non una condizione da normalizzare” continuano gli organizzatori dell’evento -. Il simbolo dell’infinito color arcobaleno rappresenta la diversità e le infinite possibilità dell’autismo. La giornata sottolinea il contributo delle persone autistiche alla società e sfida la percezione dell’autismo come una condizione patologica, promuovendo l’accettazione e l’espressione autentica delle persone autistiche”.

Il programma della serata

Introduzione: autismo e stereotipi

Laboratorio in gruppi: un’esperienza condivisa e guidata per smontare i pregiudizi

Restituzione finale e question time: uno spazio aperto al dialogo e alla riflessione

L’evento è limitato a 30 partecipanti per garantire una migliore esperienza interattiva. Si richiede la prenotazione tramite l’invio di una e-mail a brianza.autistica@gmail.com entro il 16 giugno 2024