Adotta una Famiglia: solidarietà in piazza Vittorio Emanuele ad Osnago

La raccolta alimentare è in calendario per sabato 3 febbraio e verrà riproposta il 2 marzo

Il programma di sostegno alimentare assiste 32 famiglie, per un totale di 117 persone

OSNAGO – Sabato 3 febbraio, la piazza Vittorio Emanuele ad Osnago sarà il cuore pulsante della solidarietà, con i volontari di “Adotta una Famiglia” che si mobiliteranno per la raccolta alimentare mensile a sostegno delle famiglie in difficoltà del territorio.

Dalle 9 alle 19:30, i cittadini avranno l’opportunità di contribuire portando alimenti a lunga conservazione e beni per l’igiene personale, o effettuando donazioni in denaro che saranno utilizzate per l’acquisto di beni di prima necessità. L’iniziativa mira a integrare gli alimenti regolarmente ottenuti tramite il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e il Fondo Nazionale attraverso il Banco Alimentare, oltre agli alimenti raccolti grazie alla rete provinciale “Save the Food”.

Attualmente, il programma di sostegno alimentare assiste 32 famiglie, per un totale di 117 persone, comprendenti 73 adulti e 44 minori, evidenziando l’importanza e l’urgenza di tali iniziative nel contesto attuale.

Per coloro che desiderano sostenere l’iniziativa, sono disponibili diverse modalità: oltre alla partecipazione diretta alla raccolta in piazza, è possibile effettuare donazioni tramite bonifico bancario all’IBAN indicato, oppure donare i punti accumulati sulla tessera Conad di Osnago fino al 31 gennaio.

“Adotta una Famiglia” rappresenta un prezioso progetto congiunto del Comune e della Parrocchia di Osnago, attivo dal 2011, che non si limita alla distribuzione di alimenti, ma abbraccia varie forme di sostegno agli osnaghesi in difficoltà economica. Tra queste, vi sono l’erogazione di sussidi, l’iniziativa “Da studente a studente”, le borse sociali per l’attività sportiva e lo sportello “Collavoriamo” dedicato a chi cerca opportunità lavorative.

La solidarietà continua il suo cammino, con la prossima raccolta alimentare prevista per sabato 2 marzo, confermando l’impegno costante di “Adotta una Famiglia” nel supportare la comunità locale attraverso gesti di generosità e vicinanza.